Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto
Si affaccia su una discarica a cielo aperto, nel rione Marconi a Reggio Calabria, Casa Ail che ospita i pazienti onco ematologici in cura, ma non residenti, in riva allo Stretto. Un degrado già denunciato alle autorità competenti
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.