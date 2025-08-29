Vibo, corsa contro il tempo per i depositi petroliferi
Scade il 3 settembre il termine per le osservazioni sul rinnovo ventennale della concessione aidepositi costieri di Vibo Marina. L’amministrazione comunale ribadisce la scelta della delocalizzazione a Porto Salvo e apre il confronto con cittadini e associazioni.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.