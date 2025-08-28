Social
Temi del giorno
Home page>Video>Ambiente>Ancora depuratori nel mi...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente
Ancora depuratori nel mirino scattano i sequestri

Nuova scia di sequestri di depuratori in Calabria. Le attività della Guardia costiera si sono concentrate quest'anno ancora una volta sull'alto tirreno cosentino e sullo ionio catanzarese. Sono scattati i sigilli per gli impianti che ancora presentano gravi deficit strutturali e che sversavano reflui fognari non adeguatamente trattati.

28 agosto, 2025
Tag
depurazione calabria
Ambiente

Una bonifica con tante voci e volontà

23 agosto 2025
Ore 12:13
Una bonifica con tante voci e volontà
Ambiente

Catanzaro, sul nuovo bando rifiuti l'incognita Arrical

28 agosto 2025
Ore 12:18
Catanzaro, sul nuovo bando rifiuti l'incognita Arrical
Ambiente

Bonifica Crotone tutti assieme o divisi

25 agosto 2025
Ore 12:50
Bonifica Crotone tutti assieme o divisi
Ambiente

Onde e 5G, un calabrese tra gli irriducibili oppositori

19 agosto 2025
Ore 12:30
Onde e 5G, un calabrese tra gli irriducibili oppositori
Ambiente

Data storica per la bonifica di Crotone

18 agosto 2025
Ore 12:23
Data storica per la bonifica di Crotone
Ambiente

Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila

15 agosto 2025
Ore 17:34
Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila
Ambiente

Macchia verde nel mare di Pizzo, il video dall'ultraleggero

10 agosto 2025
Ore 14:50
Macchia verde nel mare di Pizzo, il video dall'ultraleggero
Ambiente

Al comune di Parghelia il premio "Mare Pulito" 2025

28 luglio 2025
Ore 12:31
Al comune di Parghelia il premio \"Mare Pulito\" 2025
Ambiente

Tromba marina sulla spiaggia di Tropea spazza via ombrelloni e sdraie: il video

Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.

27 luglio 2025
Ore 06:19
Tromba marina sulla spiaggia di Tropea spazza via ombrelloni e sdraie: il video
Ambiente

Siccià, acqua razionata agli agricoltori

22 luglio 2025
Ore 12:12
Siccià, acqua razionata agli agricoltori
Ambiente

Eccellente il 93 per cento delle acque Calabresi

17 luglio 2025
Ore 18:10
Eccellente il 93 per cento delle acque Calabresi
Ambiente

Goletta verde lancia l'allarme sulle coste calabresi

16 luglio 2025
Ore 18:52
Goletta verde lancia l'allarme sulle coste calabresi
Ambiente

Reati ambientali, la battaglia della Procura di Paola

16 luglio 2025
Ore 12:34
Reati ambientali, la battaglia della Procura di Paola
Ambiente

La battaglia dei numeri sugli incendi estivi

13 luglio 2025
Ore 13:02
La battaglia dei numeri sugli incendi estivi
Ambiente

Il cambiamento di Crotone passa dalla bonifica

9 luglio 2025
Ore 12:41
Il cambiamento di Crotone passa dalla bonifica
Ambiente

Comuni ricicloni, premiati Lattarico e Casali del Manco

8 luglio 2025
Ore 12:25
Comuni ricicloni, premiati Lattarico e Casali del Manco
Ambiente

Strategie per il Raganello tra tutela e fruibilità

7 luglio 2025
Ore 11:30
Strategie per il Raganello tra tutela e fruibilità
Ambiente

La comunità di Agnana dice No al parco eolico

4 luglio 2025
Ore 11:49
La comunità di Agnana dice No al parco eolico
Ambiente

Il mondo in ebollizione, nel video il timelapse della Nasa

3 luglio 2025
Ore 11:27
Il mondo in ebollizione, nel video il timelapse della Nasa
Ambiente

Incendi, a giugno 1300 interventi dei vigili del fuoco

3 luglio 2025
Ore 10:45
Incendi, a giugno 1300 interventi dei vigili del fuoco
Ambiente

Liberazione fratino dopo inanellamento

3 luglio 2025
Ore 10:16
Liberazione fratino dopo inanellamento
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video