Ancora depuratori nel mirino scattano i sequestri

Nuova scia di sequestri di depuratori in Calabria. Le attività della Guardia costiera si sono concentrate quest'anno ancora una volta sull'alto tirreno cosentino e sullo ionio catanzarese. Sono scattati i sigilli per gli impianti che ancora presentano gravi deficit strutturali e che sversavano reflui fognari non adeguatamente trattati.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.