Ambiente

Ancora depuratori nel mirino scattano i sequestri

Nuova scia di sequestri di depuratori in Calabria. Le attività della Guardia costiera si sono concentrate quest'anno ancora una volta sull'alto tirreno cosentino e sullo ionio catanzarese. Sono scattati i sigilli per gli impianti che ancora presentano gravi deficit strutturali e che sversavano reflui fognari non adeguatamente trattati.