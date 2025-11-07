Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza
La meteora dal colore verdastro ha solcato anche il cielo del capoluogo bruzio, lasciando una scia luminosa e fugace sopra la città. Ecco lo spettacolo naturale che lascia tutti a bocca aperta (dal profilo Fb di Stefania Conte).
