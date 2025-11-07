Social
Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

La meteora dal colore verdastro ha solcato anche il cielo del capoluogo bruzio, lasciando una scia luminosa e fugace sopra la città. Ecco lo spettacolo naturale che lascia tutti a bocca aperta (dal profilo Fb di Stefania Conte).

7 novembre, 2025
fenomeni naturali · astronomia · Calabria
Ambiente

Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere

3 novembre 2025
Ore 12:40
Ambiente

Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»

1 novembre 2025
Ore 13:11
Ambiente

Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio

31 ottobre 2025
Ore 19:17
Ambiente

Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide

30 ottobre 2025
Ore 13:44
Ambiente

Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano

29 ottobre 2025
Ore 19:45
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 16:09
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 12:17
Ambiente

Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

28 ottobre 2025
Ore 12:08
Ambiente

Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Ambiente

La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio

25 ottobre 2025
Ore 11:31
Ambiente

I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure

Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite

6 ottobre 2025
Ore 07:19
Ambiente

Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati

24 settembre 2025
Ore 12:06
Ambiente

Trekking e musica nel bosco del Colle

21 settembre 2025
Ore 12:35
Ambiente

Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno

21 settembre 2025
Ore 12:33
Ambiente

Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese

6 settembre 2025
Ore 09:44
Ambiente

Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto

3 settembre 2025
Ore 18:47
Ambiente

Contrasto ai cinghiali, si lavora alla fase operativa

2 settembre 2025
Ore 19:48
Ambiente

A Ricadi la bellezza incontra la sostenibilità

31 agosto 2025
Ore 12:13
Ambiente

Pizzo, il mare verde continua a preoccupare

29 agosto 2025
Ore 18:04
Ambiente

Borgia: discarica sequestrata ma sempre pericolosa

29 agosto 2025
Ore 12:26
Ambiente

Vibo, corsa contro il tempo per i depositi petroliferi

29 agosto 2025
Ore 05:18
