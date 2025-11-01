Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»
Iniziativa ieri a Vibo Valentia sul progetto di monitoraggio della Posidonia oceanica. Il direttore generale dell’ente Parchi marini della Calabria, Raffaele Greco, spiega l’importanza di questa pianta per tutto l’ecosistema
Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite