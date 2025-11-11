Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

Si è da poco conclusa a Rende la mostra "Avvicina. Arte in Calabria dal 1945 ad oggi", che ha riportato alla luca un archivio storico dimenticato e riemerso grazie al lavoro dell'associazione culturale Verde Binario e di diversi volontari