Alla Mediterranea in scena l'open day

Al via all’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’open day, una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi d’Ateneo a studenti, famiglie e docenti degli Istituti superiori.

4 dicembre, 2025
Cultura

Art bonus 2025, primo premio per Ama Calabria

4 dicembre 2025
Ore 12:57
Art bonus 2025, primo premio per Ama Calabria
Cultura

Premio Sila, a Cosenza il Booker Prize David Szalay

3 dicembre 2025
Ore 20:34
Premio Sila, a Cosenza il Booker Prize David Szalay
Cultura

Catanzaro, all'UMG riflessioni su Pasolini in Calabria

2 dicembre 2025
Ore 18:17
Catanzaro, all'UMG riflessioni su Pasolini in Calabria
Cultura

Lamezia, Cin cin là emoziona il pubblico del Grandinetti

2 dicembre 2025
Ore 12:05
Lamezia, Cin cin là emoziona il pubblico del Grandinetti
Cultura

Il vescovo di Lamezia Terme Serafino Parisi insignito con il Premio Città di Gioacchino da Fiore

1 dicembre 2025
Ore 12:00
Il vescovo di Lamezia Terme Serafino Parisi insignito con il Premio Città di Gioacchino da Fiore
Cultura

Catanzaro, l'appello: «Uno spazio per le opere di Nuccio Loreti»

29 novembre 2025
Ore 13:08
Catanzaro, l'appello: «Uno spazio per le opere di Nuccio Loreti»
Cultura

MusicAma Calabria, il messaggio di gioia del Canto delle creature

27 novembre 2025
Ore 12:17
MusicAma Calabria, il messaggio di gioia del Canto delle creature
Cultura

Il pianista russo Lugansky incanta il Grandinetti

25 novembre 2025
Ore 11:57
Il pianista russo Lugansky incanta il Grandinetti
Cultura

L'esordio dei Loom, nuova linfa della scena pop rock

24 novembre 2025
Ore 11:53
L'esordio dei Loom, nuova linfa della scena pop rock
Cultura

Grammatica emozionale, ecco il libro di Dino Petralia

23 novembre 2025
Ore 12:59
Grammatica emozionale, ecco il libro di Dino Petralia
Cultura

Il Giffoni alla scuola di recitazione della Calabria

20 novembre 2025
Ore 13:25
Il Giffoni alla scuola di recitazione della Calabria
Cultura

Reggio la camera di commercio lancia Mediterranext

19 novembre 2025
Ore 12:46
Reggio la camera di commercio lancia Mediterranext
Cultura

Jovanotti a Catanzaro: evento top dell'estate 2026

19 novembre 2025
Ore 12:43
Jovanotti a Catanzaro: evento top dell'estate 2026
Cultura

Eroi, sogni e leggende: concerto al Rendano di Cosenza

19 novembre 2025
Ore 12:41
Eroi, sogni e leggende: concerto al Rendano di Cosenza
Cultura

Castrovillari, le radici dell'identità calabrese

18 novembre 2025
Ore 17:59
Castrovillari, le radici dell'identità calabrese
Cultura

Il saggio di Michele Drosi su Gaetano Filangeri

18 novembre 2025
Ore 11:38
Il saggio di Michele Drosi su Gaetano Filangeri
Cultura

Amanda Sandrelli porta in scena La bisbetica domata

18 novembre 2025
Ore 11:33
Amanda Sandrelli porta in scena La bisbetica domata
Cultura

Trailer Even

15 novembre 2025
Ore 09:15
Trailer Even
Cultura

Con LaC Storie viaggio nei colori di Manu art

14 novembre 2025
Ore 10:54
Con LaC Storie viaggio nei colori di Manu art
Cultura

Tirreno festival a Diamante, via alla nuova stagione

13 novembre 2025
Ore 13:29
Tirreno festival a Diamante, via alla nuova stagione
Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

11 novembre 2025
Ore 12:53
L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"
