Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

Tra i comuni di Rose e San Pietro in Guarano, nel cosentino, sono ancora presenti i resti di una centrale idroelettrica, tra le prima costruite in Calabria all'inizio del millenovecento. Realizzata dalla lega dei contadini sotto la guida di Don Carlo De Cardona, è un esempio di profonda emancipazione sociale. Presto diventerà uno degli elementi attrattivi di un percorso storico e naturalistico

29 ottobre, 2025
Tag
turismo · Rose · san pietro in guarano · cosenza
