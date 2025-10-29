Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

Tra i comuni di Rose e San Pietro in Guarano, nel cosentino, sono ancora presenti i resti di una centrale idroelettrica, tra le prima costruite in Calabria all'inizio del millenovecento. Realizzata dalla lega dei contadini sotto la guida di Don Carlo De Cardona, è un esempio di profonda emancipazione sociale. Presto diventerà uno degli elementi attrattivi di un percorso storico e naturalistico