Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica
Tra i comuni di Rose e San Pietro in Guarano, nel cosentino, sono ancora presenti i resti di una centrale idroelettrica, tra le prima costruite in Calabria all'inizio del millenovecento. Realizzata dalla lega dei contadini sotto la guida di Don Carlo De Cardona, è un esempio di profonda emancipazione sociale. Presto diventerà uno degli elementi attrattivi di un percorso storico e naturalistico
Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite