Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522
Dopo un’estate da tutto esaurito, le frazioni costiere di Vibo Valentia tornano a fare i conti con problemi cronici: cumuli di rifiuti mai rimossi, segnaletica invisibile e aree industriali abbandonate
Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite