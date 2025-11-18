Social
Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522

Dopo un’estate da tutto esaurito, le frazioni costiere di Vibo Valentia tornano a fare i conti con problemi cronici: cumuli di rifiuti mai rimossi, segnaletica invisibile e aree industriali abbandonate

18 novembre, 2025
Ambiente

Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita

13 novembre 2025
Ore 13:21
Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita
Ambiente

Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente

9 novembre 2025
Ore 11:03
Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente
Ambiente

La cooperativa "Il frutto" promuove la castanicoltura

7 novembre 2025
Ore 12:40
La cooperativa \"Il frutto\" promuove la castanicoltura
Ambiente

Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

7 novembre 2025
Ore 07:09
Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza
Ambiente

Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere

3 novembre 2025
Ore 12:40
Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere
Ambiente

Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»

1 novembre 2025
Ore 13:11
Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»
Ambiente

Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio

31 ottobre 2025
Ore 19:17
Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio
Ambiente

Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide

30 ottobre 2025
Ore 13:44
Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide
Ambiente

Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano

29 ottobre 2025
Ore 19:45
Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 16:09
Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 12:17
Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica
Ambiente

Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

28 ottobre 2025
Ore 12:08
Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste
Ambiente

Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco
Ambiente

La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio

25 ottobre 2025
Ore 11:31
La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio
Ambiente

I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure

Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite

6 ottobre 2025
Ore 07:19
I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure
Ambiente

Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati

24 settembre 2025
Ore 12:06
Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati
Ambiente

Trekking e musica nel bosco del Colle

21 settembre 2025
Ore 12:35
Trekking e musica nel bosco del Colle
Ambiente

Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno

21 settembre 2025
Ore 12:33
Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno
Ambiente

Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese

6 settembre 2025
Ore 09:44
Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese
Ambiente

Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto

3 settembre 2025
Ore 18:47
Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto
