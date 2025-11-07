La cooperativa "Il frutto" promuove la castanicoltura
Dare nuovo impulso alla castanicoltura locale, è questo lo scopo della cooperativa "il frutto" del basso Ionio Catanzarese che, grazie all'impegno degli agricoltori locali, sta cercando di farsi spazio sui mercati nazionali.
