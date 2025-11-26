Social
COP30, Parretta (Legambiente): «Risultati molto deludenti»

Gli esiti della Cop30 in Brasile, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, deludono le aspettative delle organizzazioni ambientaliste, specie per il rinvio dei provvedimenti sulla riduzione delle emissioni dovute ai combustibili fossili

26 novembre, 2025
Ambiente

Differenziata al 78 per cento, premiato il lavoro congiunto

26 novembre 2025
Ore 12:50
Ambiente

Le podoliche sfidano la tormenta di neve per tornare al mare: il video della transumanza in Sila

24 novembre 2025
Ore 15:12
Ambiente

Neve in Calabria

22 novembre 2025
Ore 17:21
Ambiente

Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522

18 novembre 2025
Ore 20:00
Ambiente

Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita

13 novembre 2025
Ore 13:21
Ambiente

Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente

9 novembre 2025
Ore 11:03
Ambiente

La cooperativa "Il frutto" promuove la castanicoltura

7 novembre 2025
Ore 12:40
Ambiente

Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

7 novembre 2025
Ore 07:09
Ambiente

Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere

3 novembre 2025
Ore 12:40
Ambiente

Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»

1 novembre 2025
Ore 13:11
Ambiente

Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio

31 ottobre 2025
Ore 19:17
Ambiente

Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide

30 ottobre 2025
Ore 13:44
Ambiente

Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano

29 ottobre 2025
Ore 19:45
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 16:09
Ambiente

29 ottobre 2025
Ore 12:17
Ambiente

Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

28 ottobre 2025
Ore 12:08
Ambiente

Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Ambiente

La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio

25 ottobre 2025
Ore 11:31
Ambiente

I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure

Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite

6 ottobre 2025
Ore 07:19
Ambiente

Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati

24 settembre 2025
Ore 12:06
Ambiente

Trekking e musica nel bosco del Colle

21 settembre 2025
Ore 12:35
