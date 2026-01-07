Social
Temi del giorno
Home page>Video>Ambiente>Eolico, nelle Preserre s...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente

Eolico, nelle Preserre sindaci pronti a dare battaglia

I sindaci del Preserre catanzaresi pronti a dare battaglia per impedire la realizzazione di un nuovo parco eolico. Questa mattina l'incontro in cittadella.

7 gennaio, 2026
Tag
eolico calabria · preserre · Catanzaro
Ambiente

Pale eoliche ad un chilometro dal parco delle serre

5 gennaio 2026
Ore 13:27
Pale eoliche ad un chilometro dal parco delle serre
Ambiente

Termovalorizzatore di Gioia, la Regione sceglie Iren

4 gennaio 2026
Ore 12:01
Termovalorizzatore di Gioia, la Regione sceglie Iren
Ambiente

L'uomo e la montagna, l'eco da un tempo lontano

31 dicembre 2025
Ore 12:38
L'uomo e la montagna, l'eco da un tempo lontano
Ambiente

Dune di Giovino, parte la gestione dell'area protetta

31 dicembre 2025
Ore 12:24
Dune di Giovino, parte la gestione dell'area protetta
Ambiente

Il bilancio di fine anno del Consorzio unico di bonifica

23 dicembre 2025
Ore 12:13
Il bilancio di fine anno del Consorzio unico di bonifica
Ambiente

Legambiente, "Puliamo il parco marino" sbarca a Tropea

22 dicembre 2025
Ore 13:28
Legambiente, \"Puliamo il parco marino\" sbarca a Tropea
Ambiente

Rifiuti radioattivi medici in due camion a Crotone

18 dicembre 2025
Ore 12:40
Rifiuti radioattivi medici in due camion a Crotone
Ambiente

Nuova vita all'acciaio, a Reggio arriva Steelosa

18 dicembre 2025
Ore 12:38
Nuova vita all'acciaio, a Reggio arriva Steelosa
Ambiente

Il parco biometano apre le porte alla stampa

12 dicembre 2025
Ore 13:30
Il parco biometano apre le porte alla stampa
Ambiente

Campi boa, siglata convenzione con i comuni costieri

9 dicembre 2025
Ore 20:35
Campi boa, siglata convenzione con i comuni costieri
Ambiente

Belmonte, inaugurata sede operativa Parco marino

27 novembre 2025
Ore 20:21
Belmonte, inaugurata sede operativa Parco marino
Ambiente

Ondata di maltempo in Calabria: la grandine su Vibo

27 novembre 2025
Ore 11:20
Ondata di maltempo in Calabria: la grandine su Vibo
Ambiente

COP30, Parretta (Legambiente): «Risultati molto deludenti»

26 novembre 2025
Ore 19:00
COP30, Parretta (Legambiente): «Risultati molto deludenti»
Ambiente

Differenziata al 78 per cento, premiato il lavoro congiunto

26 novembre 2025
Ore 12:50
Differenziata al 78 per cento, premiato il lavoro congiunto
Ambiente

Le podoliche sfidano la tormenta di neve per tornare al mare: il video della transumanza in Sila

24 novembre 2025
Ore 15:12
Le podoliche sfidano la tormenta di neve per tornare al mare: il video della transumanza in Sila
Ambiente

Neve in Calabria

22 novembre 2025
Ore 17:21
Neve in Calabria
Ambiente

Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522

18 novembre 2025
Ore 20:00
Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522
Ambiente

Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita

13 novembre 2025
Ore 13:21
Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita
Ambiente

Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente

9 novembre 2025
Ore 11:03
Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente
Ambiente

La cooperativa "Il frutto" promuove la castanicoltura

7 novembre 2025
Ore 12:40
La cooperativa \"Il frutto\" promuove la castanicoltura
Ambiente

Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

7 novembre 2025
Ore 07:09
Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video