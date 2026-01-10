Tempesta di vento investe la Calabria: forti raffiche e temporali

Ambiente

Calabria nella morsa del maltempo: temporali e venti di burrasca stanno interessando più aree della regione. A creare disagi è il vento che spira intenso dal reggino al cosentino, con una velocità che si aggira sui 50-60 chilometri orari ma che presenta anche raffiche oltre gli 80, con il massimo registrato dall'Arpacal a Catanzaro dove ha toccato i 120 chilometri orari.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni caduti.