Social
Temi del giorno
Home page>Video>Ambiente>Le podoliche sfidano la ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente
Le podoliche sfidano la tormenta di neve per tornare al mare: il video della transumanza in Sila

Inizia il lungo viaggio di ritorno delle podoliche, che dopo mesi tra i pascoli d’alta quota affrontano la transumanza verso la costa. In questo video, pubblicato dalla pagina CamminaSila, si vede la mandria dei capi che affronta la bufera di neve che ha colpito l'altopiano silano nelle scorse ore e che ha regalato i fantastici paesaggi innevati tipici della Sila. Nel cuore della tempesta di neve, la calma e la determinazione dei capi di bestiame la fa da padrone, regalando un'immagine epica: la forza della natura e la tenacia di chi la vive si incontrano in uno spettacolo antico e sempre nuovo. 

24 novembre, 2025
Tag
neve sila · transumanza · razza podolica · neve calabria
Ambiente

Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522

18 novembre 2025
Ore 20:00
Vibo Marina e quei rifiuti dimenticati lungo la ex 522
Ambiente

Neve in Calabria

22 novembre 2025
Ore 17:21
Neve in Calabria
Ambiente

Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita

13 novembre 2025
Ore 13:21
Reggio, via Fratelli spagnolo in attesa di rinascita
Ambiente

Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente

9 novembre 2025
Ore 11:03
Città e cambiamenti climatici, il report di Legambiente
Ambiente

La cooperativa "Il frutto" promuove la castanicoltura

7 novembre 2025
Ore 12:40
La cooperativa \"Il frutto\" promuove la castanicoltura
Ambiente

Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza

7 novembre 2025
Ore 07:09
Il bolide super luminoso attraversa (anche) i cieli di Cosenza
Ambiente

Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere

3 novembre 2025
Ore 12:40
Barriere soffolte a Tortora, i dubbi del consigliere
Ambiente

Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»

1 novembre 2025
Ore 13:11
Posidonia Oceanica, Greco: «Essenziale per l'uomo»
Ambiente

Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio

31 ottobre 2025
Ore 19:17
Posidonia oceanica, a Vibo i risultati del monitoraggio
Ambiente

Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide

30 ottobre 2025
Ore 13:44
Cinghiali, popolazione in aumento nella Sibaritide
Ambiente

Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano

29 ottobre 2025
Ore 19:45
Nuove energie nei campi di Corigliano-Rossano
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 16:09
Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica
Ambiente

Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica

29 ottobre 2025
Ore 12:17
Turismo lento sulle tracce della centrale elettrica
Ambiente

Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

28 ottobre 2025
Ore 12:08
Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste
Ambiente

Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco
Ambiente

La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio

25 ottobre 2025
Ore 11:31
La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio
Ambiente

I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure

Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite

6 ottobre 2025
Ore 07:19
I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure
Ambiente

Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati

24 settembre 2025
Ore 12:06
Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati
Ambiente

Trekking e musica nel bosco del Colle

21 settembre 2025
Ore 12:35
Trekking e musica nel bosco del Colle
Ambiente

Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno

21 settembre 2025
Ore 12:33
Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno
Ambiente

Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese

6 settembre 2025
Ore 09:44
Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video