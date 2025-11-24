Ambiente

Le podoliche sfidano la tormenta di neve per tornare al mare: il video della transumanza in Sila

Inizia il lungo viaggio di ritorno delle podoliche, che dopo mesi tra i pascoli d’alta quota affrontano la transumanza verso la costa. In questo video, pubblicato dalla pagina CamminaSila, si vede la mandria dei capi che affronta la bufera di neve che ha colpito l'altopiano silano nelle scorse ore e che ha regalato i fantastici paesaggi innevati tipici della Sila. Nel cuore della tempesta di neve, la calma e la determinazione dei capi di bestiame la fa da padrone, regalando un'immagine epica: la forza della natura e la tenacia di chi la vive si incontrano in uno spettacolo antico e sempre nuovo.