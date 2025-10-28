Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

Con il 5,10 per cento di territorio urbanizzato rispetto al 7,17 per cento di media nazionale, la Calabria risulta una delle regioni italiane con il minor numero di ettari di suolo consumato. Ma anche nella nostra regione aumenta la pressione edilizia
Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite