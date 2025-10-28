Social
Temi del giorno
Home page>Video>Ambiente>Allarme consumo del suol...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente
Allarme consumo del suolo: la Calabria resiste

Con il 5,10 per cento di territorio urbanizzato rispetto al 7,17 per cento di media nazionale, la Calabria risulta una delle regioni italiane con il minor numero di ettari di suolo consumato. Ma anche nella nostra regione aumenta la pressione edilizia

28 ottobre, 2025
Tag
calabria · edilizia · ambiente
Ambiente

La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio

25 ottobre 2025
Ore 11:31
La frana di Verbicaro, allarme dopo l'ultimo nubifragio
Ambiente

Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco

27 ottobre 2025
Ore 20:00
Reggio Calabria, il Museo del mare e il suo parco
Ambiente

I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure

Ottobre è iniziato con un momento emozionante di tutela ambientale nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia, dove la Guardia di Finanza ha rilasciato l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta, soprannominata Ariel, dopo un periodo di cure a causa di gravi ferite

6 ottobre 2025
Ore 07:19
I finanzieri del Roan di Vibo rimettono in libertà la tartaruga Ariel dopo le cure
Ambiente

Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati

24 settembre 2025
Ore 12:06
Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati
Ambiente

Trekking e musica nel bosco del Colle

21 settembre 2025
Ore 12:35
Trekking e musica nel bosco del Colle
Ambiente

Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno

21 settembre 2025
Ore 12:33
Trekking d'autore sui sentieri di Serra San Bruno
Ambiente

Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese

6 settembre 2025
Ore 09:44
Il ritorno delle tartarughe nel Vibonese
Ambiente

Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto

3 settembre 2025
Ore 18:47
Reggio, Casa Ail accanto a una discarica a cielo aperto
Ambiente

Contrasto ai cinghiali, si lavora alla fase operativa

2 settembre 2025
Ore 19:48
Contrasto ai cinghiali, si lavora alla fase operativa
Ambiente

A Ricadi la bellezza incontra la sostenibilità

31 agosto 2025
Ore 12:13
A Ricadi la bellezza incontra la sostenibilità
Ambiente

Pizzo, il mare verde continua a preoccupare

29 agosto 2025
Ore 18:04
Pizzo, il mare verde continua a preoccupare
Ambiente

Borgia: discarica sequestrata ma sempre pericolosa

29 agosto 2025
Ore 12:26
Borgia: discarica sequestrata ma sempre pericolosa
Ambiente

Vibo, corsa contro il tempo per i depositi petroliferi

29 agosto 2025
Ore 05:18
Vibo, corsa contro il tempo per i depositi petroliferi
Ambiente

Coltivazione di cipolle rosse, aperta un'inchiesta

28 agosto 2025
Ore 19:09
Coltivazione di cipolle rosse, aperta un'inchiesta
Ambiente

Ancora depuratori nel mirino scattano i sequestri

28 agosto 2025
Ore 12:22
Ancora depuratori nel mirino scattano i sequestri
Ambiente

Catanzaro, sul nuovo bando rifiuti l'incognita Arrical

28 agosto 2025
Ore 12:18
Catanzaro, sul nuovo bando rifiuti l'incognita Arrical
Ambiente

Bonifica Crotone tutti assieme o divisi

25 agosto 2025
Ore 12:50
Bonifica Crotone tutti assieme o divisi
Ambiente

Una bonifica con tante voci e volontà

23 agosto 2025
Ore 12:13
Una bonifica con tante voci e volontà
Ambiente

Onde e 5G, un calabrese tra gli irriducibili oppositori

19 agosto 2025
Ore 12:30
Onde e 5G, un calabrese tra gli irriducibili oppositori
Ambiente

Data storica per la bonifica di Crotone

18 agosto 2025
Ore 12:23
Data storica per la bonifica di Crotone
Ambiente

Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila

15 agosto 2025
Ore 17:34
Ferragosto sotto la pioggia in alcune zone della Calabria: grandine in Sila
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Stortarte

LaC Storie - Stortarte

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video