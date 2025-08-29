Pizzo, il mare verde continua a preoccupare

Le condizioni delle acque di balneazione sempre sotto osservazione in una stagione in cui non sono mancate le criticità, specie lungo la costa tirrenica. Un anno fa la protesta di cittadini e associazioni contro il “mare verde” a Pizzo. Oggi il fenomeno continua a preoccupare residenti e imprenditori turistici, che chiedono interventi strutturali e immediati per tutelare il litorale del Golfo di Sant’Eufemia.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.