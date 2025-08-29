Ambiente

Pizzo, il mare verde continua a preoccupare

Le condizioni delle acque di balneazione sempre sotto osservazione in una stagione in cui non sono mancate le criticità, specie lungo la costa tirrenica. Un anno fa la protesta di cittadini e associazioni contro il “mare verde” a Pizzo. Oggi il fenomeno continua a preoccupare residenti e imprenditori turistici, che chiedono interventi strutturali e immediati per tutelare il litorale del Golfo di Sant’Eufemia.