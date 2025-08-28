Social
Coltivazione di cipolle rosse, aperta un'inchiesta

Nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dei reati ambientali dalla sezione appositamente allestita dal procuratore della Repubblica di Paola Domenico Fiordalisi, sono stati avviati una serie di accertamenti sulle coltivazioni intensive di cipolle rosse nel territorio del comune di Amantea. L’obiettivo è il contrasto all’impiego di pesticidi e di sostanze fuorilegge.

28 agosto, 2025
28 agosto 2025
Ore 19:09
