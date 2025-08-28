Coltivazione di cipolle rosse, aperta un'inchiesta
Nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dei reati ambientali dalla sezione appositamente allestita dal procuratore della Repubblica di Paola Domenico Fiordalisi, sono stati avviati una serie di accertamenti sulle coltivazioni intensive di cipolle rosse nel territorio del comune di Amantea. L’obiettivo è il contrasto all’impiego di pesticidi e di sostanze fuorilegge.
