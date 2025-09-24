Monitoraggio cetacei nel Mar Ionio: ecco i risultati
Va avanti dal 2019 nelle acque del Golfo di Squillace l'attività di monitoraggio dei cetacei. Un progetto del Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino, che ha permesso di individuare nelle nostre acque esemplari rari come il grampo.
Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, nel Vibonese. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodi ripreso con i telefonini dai bagnanti (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.