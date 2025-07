Ambiente

Il mondo in ebollizione, nel video il timelapse della Nasa

L'Europa e il mondo sembrano avvampare sotto l'impulso della canicola nella nuova animazione timelapse della Nasa che mostra l'andamento delle temperature superficiali nelle ultime due settimane, dal 16 giugno al primo luglio.

Il video, realizzato dal Global Modeling and Assimilation Office dell'agenzia spaziale Usa, mostra il caldo record che attraversa il Vecchio Continente come un'onda rosso fuoco che diventa poi nera come la cenere man mano che le temperature salgono col passare dei giorni.

Oltre che in Italia, la situazione appare particolarmente critica nella penisola iberica, nel sud della Francia, in Grecia e nella regione dei Balcani.