I Tartadogs arrivano anche in Calabria

Arrivano i tartadogs in Calabria, le unità cinofile specializzate nella ricerca dei nidi di caretta caretta. Nei giorni scorsi la dimostrazione sulla spiaggia di Scilla, si stima la presenza di 130 nidi lungo la costa calabrese

16 agosto, 2025
Tag
tartarughe calabria
In forma dopo Ferragosto: i consigli dell'esperta
A Soverato spiagge più sicure grazie ai cani della Sics
Boom di presenze alla Festa nazionale dello stocco
L 'ex pornostar Luana Borgia ricorda padre Fedele
L'energia della musica in riva allo Stretto
Il cocktail al bergamotto alla conquista dell'estate
Simeri Crichi tra storia cultura e bellezze naturali
Scilla accoglie la Palinuro e rende onore a De Grazia
Vibo Marina si accende con \"Una notte da sogno\"
Soverato, associazioni in piazza per la pace a Gaza
Reggio, ferragosto al museo non solo per i Bronzi
Padre Fedele e quel sogno mai realizzato
Università Mediterranea, cresce l'ateneo reggino
Addio a Padre Fedele, la città abbraccia il monaco
Vibo Marina, bagno di folla per i giochi senza frazioni
A Soverato prevenzione dermatologica in spiaggia
Film Commission, gli studios di Lamezia ancora lontani
Marina di Sibari epicentro dell'estate 2025
Reggio Calabria, torna all'asta l'ex mercato Girasole
Successo per il Serra comics di Serra San Bruno
