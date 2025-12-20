Social
Vibo Valentia, gli auguri del prefetto al territorio

A Vibo Valentia adesso per il tradizionale scambio di auguri natalizi con il Prefetto Anna Aurora Colosimo che dice: «Territorio ricco di eccellenze, ma la guardia sulla legalità deve restare alta».

20 dicembre, 2025
Società

Vibo Valentia, gli auguri del prefetto al territorio

20 dicembre 2025
Ore 11:19
Vibo Valentia, gli auguri del prefetto al territorio
