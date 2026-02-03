Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>In scena a Catanzaro Met...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

In scena a Catanzaro Metadietro di Rezza e Mastrella

A Catanzaro, adesso, per lo spettacolo “Metadietro”, ideato dall’attore e regista Antonio Rezza e dalla scenografa Flavia Mastrella.

3 febbraio, 2026
Società

L'odissea di Silvia fra stalli irregolari e occupati

3 febbraio 2026
Ore 13:26
L'odissea di Silvia fra stalli irregolari e occupati
Società

Il baritono calabrese Antonino Giacobbe si racconta

3 febbraio 2026
Ore 20:55
Il baritono calabrese Antonino Giacobbe si racconta
Società

Dialetti in Italia, la Calabria resiste al declino

3 febbraio 2026
Ore 20:48
Dialetti in Italia, la Calabria resiste al declino
Società

Tenente Colombo conquista il pubblico di LameziaTerme

3 febbraio 2026
Ore 20:37
Tenente Colombo conquista il pubblico di LameziaTerme
Società

Finanza e legalità: Banca e Stato ne parlano ai giovani

3 febbraio 2026
Ore 13:29
Finanza e legalità: Banca e Stato ne parlano ai giovani
Società

Reggio microcredito per donne vittime di violenza

3 febbraio 2026
Ore 13:13
Reggio microcredito per donne vittime di violenza
Società

Il cardinale Pizzaballa a Cosenza per la festa patronale

2 febbraio 2026
Ore 12:25
Il cardinale Pizzaballa a Cosenza per la festa patronale
Società

"La storia nel calice", i vini calabresi a Roma

2 febbraio 2026
Ore 12:23
\"La storia nel calice\", i vini calabresi a Roma
Società

A Cassano Jonio la giornata della vita

2 febbraio 2026
Ore 12:22
A Cassano Jonio la giornata della vita
Società

Reggio celebra le virtù di Padre Melacrino

1 febbraio 2026
Ore 13:01
Reggio celebra le virtù di Padre Melacrino
Società

Cosenza si candida a città italiana dei giovani 2026

1 febbraio 2026
Ore 12:37
Cosenza si candida a città italiana dei giovani 2026
Società

Povertà e disagio, a Catanzaro accoglienza in apnea

1 febbraio 2026
Ore 12:37
Povertà e disagio, a Catanzaro accoglienza in apnea
Società

Reggio, al via l'anno giudiziario ecclesiastico 2026

31 gennaio 2026
Ore 13:34
Reggio, al via l'anno giudiziario ecclesiastico 2026
Società

Schiavonea invoca sicurezza e controlli

31 gennaio 2026
Ore 13:34
Schiavonea invoca sicurezza e controlli
Società

La catechesi di frate Umile

31 gennaio 2026
Ore 13:31
La catechesi di frate Umile
Società

Marcellinara, nasce la consulta giovani Maria Chindamo

31 gennaio 2026
Ore 13:17
Marcellinara, nasce la consulta giovani Maria Chindamo
Società

Inaugurato l'anno giudiziario a Catanzaro

31 gennaio 2026
Ore 13:11
Inaugurato l'anno giudiziario a Catanzaro
Società

Unical, nel nuovo Cda anche due ex ministri

30 gennaio 2026
Ore 18:57
Unical, nel nuovo Cda anche due ex ministri
Società

Il colloquio con Salvini, la speranza di Manuela

30 gennaio 2026
Ore 18:43
Il colloquio con Salvini, la speranza di Manuela
Società

Donazione organi: istituzioni e sanita a confronto

30 gennaio 2026
Ore 13:28
Donazione organi: istituzioni e sanita a confronto
Società

Centro di formazione della comunicazione pubblica

30 gennaio 2026
Ore 13:23
Centro di formazione della comunicazione pubblica

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie

Battiti di ferro, la nuova puntata di LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio