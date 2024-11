Ambiente

Caos rifiuti a Cosenza anno nuovo, problemi vecchi

Con il nuovo anno cambieranno i rapporti contrattuali tra i comuni dell'Ato Cosenza ed i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti. Chi non paga non potrà scaricare. Intanto nessuna soluzione si profila all'orizzonte per scongiurare il rischio di un nuovo blocco delle discariche