Ambiente

Caos rifiuti, scongiurata lotta fratricida tra comuni

Riunione fiume nel pomeriggio di ieri in Regione, dove una delegazione di sindaci provenienti dalla piana di Gioia Tauro guidata dal presidente dell'Ato di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha chiesto un incontro al presidente Mario Oliverio per trovare una soluzione all'emergenza rifiuti nel reggino. Già questa mattina gli impianti di trattamento e il termovalorizzatore riapriranno le porte consentendo non solo lo smaltimento ordinario ma anche quello straordinario per ripulire le strade metropolitane dalle circa duemila tonnellate accumulate in quindici giorni di mancati conferimenti