La sabbia del Sahara "invade" il cielo della Calabria e non solo

In questo video di "GeoSphere Austria" si nota l'elevata concentrazione di pulviscolo desertico nell'atmosfera non solo calabrese ma anche dell'intera penisola. La polvere infatti interessa anche altre aree d'Europa come l'intera area dei Balcani, Austria e parte della Germania.

Tale polvere rende l'atmosfera giallognola e uggiosa e localmente cade al suolo grazie alle precipitazioni, sporcando tutto ciò con cui viene a contatto.

Dalla serata di domani però la situazione dovrebbe cambiare: correnti di aria più fresca da ovest spazzeranno infatti la calura di questi giorni e soprattutto l'umidità che attanaglia la Calabria da diversi giorni, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e con cieli che tenderanno a ripulirsi da tutto il pulviscolo desertico presente.