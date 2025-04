Cronaca

Allarme a Rossano, sassi lanciati dal cavalcavia ferroviario contro le auto

Sta girando rapidamente sui social un video amatoriale girato a Rossano, in cui si vedono chiaramente alcuni ragazzi lanciare sassi contro le auto in transito dal cavalcavia ferroviario. Le immagini sono inequivocabili: tre giovani si affacciano sul parapetto del ponte, osservano il traffico sottostante e poi scagliano con violenza pietre verso i veicoli che passano. Nel video – di circa 40 secondi – non ci sono volti coperti. I ragazzi appaiono a volto scoperto, vestiti in abiti casual, ridono e commentano tra loro mentre lanciano i sassi. La scena è stata ripresa da una quarta persona, probabilmente da un residente del quartiere a distanza, che ha seguito tutta l’azione con il cellulare, immortalando anche l’impatto delle pietre sulle auto. Non è noto il giorno esatto in cui il video è stato registrato, ma la sua diffusione ha già suscitato reazioni indignate da parte di cittadini e automobilisti. In tanti raccontano da più tempo episodi simili e segnalato danni ai propri veicoli: parabrezza incrinati, carrozzerie ammaccate e spavento alla guida. Cresce la richiesta di prevenzione: molti cittadini invocano telecamere di videosorveglianza e una maggiore presenza sul territorio. Il gesto, sebbene derubricabile da alcuni come un gioco o una “ragazzata”, rischia di trasformarsi in tragedia. L’episodio rilancia la riflessione sull’influenza negativa dei social quando diventano cassa di risonanza per gesti pericolosi, e sull’urgenza di educazione al rispetto degli spazi pubblici e della vita altrui. (Matteo Lauria)