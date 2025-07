Cronaca

Operazione Pratì, colpo al narcotraffico internazionale

La nuova operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Colpiti i clan della Locride, 21 in tutto gli arresti tra due organizzazioni che importavano cocaina via mare da Colombia ed Ecuador. Una terza era invece specializzata in marijuana.