Cronaca

Cosenza, tragico incidente in centro: muore una donna

Tragico bilancio lungo le strade calabresi nel primo fine settimana di luglio. Due i morti e almeno 10 i feriti che si sono registrati in diversi incidenti stradali in tutta la regione. A Cosenza una 65enne è deceduta mentre si trovava in auto con la nipote 12enne, in un incidente avvenuto lungo viale Mancini. La giovane condotta in ospedale in stato di shock.