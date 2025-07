Cronaca

Il sistema Scorcia, a Catanzaro il reparto di oculistica privatizzato

Somme di denaro per sottoporsi ad un intervento chirurgico saltando le liste d'attesa. Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta della Procura di Catanzaro che ieri ha portato all'arresto del primario di oculistica dell'ospedale di Catanzaro e della segretaria del suo studio privato. Ipotizzata una associazione a delinquere per turbare la regolarità del servizio sanitario, agevolazioni e corsie preferenziali per i pazienti del primario