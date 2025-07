Cronaca

Bambina morta a Rende, domani l'autopsia

Proseguono tutte le attività investigative per comprendere le cause del decesso della piccola Simona Vanessa, la bimba 8 anni annegata al Parco acquatico di Rende. Disposta l’autopsia che verrà eseguita domani. Dall’esame autoptico potrebbero arrivare importanti risposte sulle cause del decesso