Cronaca

Fiamme gialle alla Regione, indagato Daffinà

Antonino Daffinà è tra gli indagati della nuova inchiesta della Procura di Catanzaro che ha messo nel mirino la Cittadella regionale. Al sub commissario per la depurazione in Calabria viene contestata la corruzione e la turbativa d'asta. Indagato anche il direttore amministrativo di Aterp