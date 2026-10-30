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Cronaca

Inchiesta Ginestra, Pepe non risponde al gip

Resta in silenzio davanti al gip Damiano Pepe, il presunto boss coinvolto la scorsa settimana in un agguato. È stato dimesso oggi dall'ospedale e tradotto in carcere, è indagato dalla Dda di Catanzaro per associazione mafiosa.

30 ottobre, 2026
Cronaca

Voto di scambio, tutte le accuse al sindaco Stasi

28 ottobre 2026
Ore 12:07
Voto di scambio, tutte le accuse al sindaco Stasi
Cronaca

Belvedere, confermata responsabilità ex amministratori

30 ottobre 2026
Ore 18:16
Belvedere, confermata responsabilità ex amministratori
Cronaca

Degrado e abbandono allo stadio comunale di Nicotera

30 ottobre 2026
Ore 18:15
Degrado e abbandono allo stadio comunale di Nicotera
Cronaca

Anche a Crotone giovani in piazza per manifestare

30 ottobre 2026
Ore 18:12
Anche a Crotone giovani in piazza per manifestare
Cronaca

Sciopero generale, in migliaia in piazza a Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 13:00
Sciopero generale, in migliaia in piazza a Cosenza
Cronaca

Nessuna traccia di Rahel. Attivato il servizio alpino

30 ottobre 2026
Ore 12:59
Nessuna traccia di Rahel. Attivato il servizio alpino
Cronaca

Bene confiscato diventa sede équipe per la disabilità

30 ottobre 2026
Ore 12:58
Bene confiscato diventa sede équipe per la disabilità
Cronaca

Omicidio Cimino, Ciro Nigro svela mandanti ed esecutori

30 ottobre 2026
Ore 12:57
Omicidio Cimino, Ciro Nigro svela mandanti ed esecutori
Cronaca

'Ndrangheta, la truffa dei click day

30 ottobre 2026
Ore 12:56
'Ndrangheta, la truffa dei click day
Cronaca

Cassano, il sindaco in prefettura chiede più controlli

30 ottobre 2026
Ore 12:55
Cassano, il sindaco in prefettura chiede più controlli
Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 11:30
Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza
Cronaca

Operazione Ginestra, al via gli interrogatori

29 ottobre 2026
Ore 18:12
Operazione Ginestra, al via gli interrogatori
Cronaca

Carmine Morello ucciso perchè voleva lasciare il clan

29 ottobre 2026
Ore 18:10
Carmine Morello ucciso perchè voleva lasciare il clan
Cronaca

Violenza tra i giovani la camera minorile interviene

29 ottobre 2026
Ore 13:03
Violenza tra i giovani la camera minorile interviene
Cronaca

'Ndrangheta, la truffa dei click day

29 ottobre 2026
Ore 12:50
'Ndrangheta, la truffa dei click day
Cronaca

Operazione Ginestra, al via gli interrogatori

29 ottobre 2026
Ore 12:48
Operazione Ginestra, al via gli interrogatori
Cronaca

Caro-gasolio, nulla di fatto nel vertice al Ministero

29 ottobre 2026
Ore 12:45
Caro-gasolio, nulla di fatto nel vertice al Ministero
Cronaca

'Ndrangheta nella Sibaritide, le accuse di Nicola Acri

29 ottobre 2026
Ore 12:44
'Ndrangheta nella Sibaritide, le accuse di Nicola Acri
Cronaca

Sibaritide, vent'anni di storia delle cosche colpite

29 ottobre 2026
Ore 12:42
Sibaritide, vent'anni di storia delle cosche colpite
Cronaca

Controlli nei diving center in Calabria: multe e sequestri

29 ottobre 2026
Ore 05:55
Controlli nei diving center in Calabria: multe e sequestri
Cronaca

Il consigliere d'opposizione nella rete della Dda

28 ottobre 2026
Ore 19:30
Il consigliere d'opposizione nella rete della Dda

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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