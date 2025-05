Cronaca

Nessun aiuto per le donne vittime di violenza

Nessun aiuto economico per le donne vittime di violenza. È la testimonianza di una madre di due figli, in passato ha subito maltrattamenti dal compagno. Da tre anni attende l'erogazione del reddito di libertà, un sussidio per sostenere i percorsi di indipendenza economica. «Ci sentiamo abbandonate» dice ai nostri microfoni