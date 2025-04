Cronaca

Rivelo notizie sulle cosche, indagato Prestipino

Cronaca giudiziaria, notizia shock: il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino, è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Al centro dell'inchiesta, informazioni riservate sui clan calabresi e siciliani e i lavori per il Ponte sullo Stretto. Il magistrato già sentito dai Pm s’è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il capo della Dna ha revocato le deleghe operative in via cautelativa