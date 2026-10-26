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Slot machine a Cosenza, quindici misure cautelari

Slot machine truccate a Cosenza e provincia, quindici misure cautelari nell'inchiesta coordinata dalla Procura. Al centro delle indagini un presunto sistema di giocate in nero, con oltre 12 milioni di euro già oggetto di sequestro. 

26 ottobre, 2026
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cosenza · slot machine
Cronaca

Cassano all'Ionio, assemblea pubblica dopo l'agguato

26 ottobre 2026
Ore 13:04
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Cassano dice No alla violenza 'ndranghetista

26 ottobre 2026
Ore 19:30
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25 ottobre 2026
Ore 11:18
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24 ottobre 2026
Ore 11:52
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24 ottobre 2026
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Alto Tirreno, quattro dipendenti comunali indagati

23 ottobre 2026
Ore 17:04
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23 ottobre 2026
Ore 12:05
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23 ottobre 2026
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23 ottobre 2026
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Cosenza, studenti in piazza contro il carovita

22 ottobre 2026
Ore 17:42
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22 ottobre 2026
Ore 13:45
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22 ottobre 2026
Ore 11:57
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22 ottobre 2026
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22 ottobre 2026
Ore 11:51
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A Vibo anche gli studenti aderiscono alle proteste

22 ottobre 2026
Ore 11:42
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21 ottobre 2026
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20 ottobre 2026
Ore 20:19
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20 ottobre 2026
Ore 12:14
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20 ottobre 2026
Ore 12:05
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Tra Harry e alluvione, Grecanica ferita due volte

20 ottobre 2026
Ore 10:33
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Caro vita, la lezione di Rosa, 12 anni: «Non è bello se un papà non ce la fa più»

20 ottobre 2026
Ore 05:13
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