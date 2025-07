Cronaca

Stefanaconi, amianto e degrado nelle case popolari

È un problema ambientale, ma non solo, è quello che riguarda Stefanaconi, nel Vibonese: intonaci che crollano, crepe nei muri e tetti interamente in eternit: è la condizione delle case popolari di via Fortuna dove vivono 32 famiglie tra paura e rassegnazione