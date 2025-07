Cronaca

Vasto incendio tra Roccella e Caulonia, fiamme minacciano le case

Locride nella morsa degli incendi. Diversi i roghi che si sono sviluppati a partire dalla tarda mattinata. Alimentate dal vento, in alcuni casi le fiamme non accennano a calmarsi. È il caso dell'incendio che è divampato a Roccella Ionica: qui il Comune ha attivato il Coc e in via precauzionale sono state evacuate alcune case troppo vicine al fronte del fuoco. In serata, l'incendio si è esteso verso il territorio di Caulonia, in contrada Candidati. Sul posto i volontari della Protezione e civile e i vigili del fuoco - con squadre provenienti da Bianco, Monasterace, Siderno e Polistena - che stanno tentando di limitare le fiamme e fare in modo che non arrivino anche qui vicino alle abitazioni.