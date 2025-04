Cultura

ANDREA PERROTTA, IL CESTAIO DI CERISANO: L'ARTE DELL'INTRECCIO

Andrea Perrotta, 37enne cestaio di Cerisano mentre realizza uno dei suoi cesti: «I tempi di realizzazione variano molto a seconda della forma, della tecnica e del materiale usato, ma spesso chi guarda solo il risultato finale non immagina quanto lavoro ci sia dietro. Prima di intrecciare, infatti, c’è una lunga fase preparatoria: i materiali vanno raccolti in natura, in periodi dell’anno spesso poco favorevoli, come a gennaio o a luglio (vedi il salice, che utilizza Andrea, ndr), e poi lavorati a mano, verga per verga»