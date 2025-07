Cultura

Francis Ford Coppola stregato dalla Calabria

Il premio Oscar Francis Ford Coppola, regista di film leggendari come Apocalypse Now e il Padrino, è stato il primo ospite del Magna Graecia Film Festival a Soverato. Circondato da ragazzi, il cineasta ha presentato il suo ultimo film: Megalopolis e ha espresso il desiderio di girare qui in Calabria.