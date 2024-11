Cultura

Upi e Anci chiedono il rinvio dell'inizio delle lezioni

L'unione delle Province e l'Associazione dei Comuni hanno chiesto il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico all'1 ottobre. Finanziamenti esigui per la messa in sicurezza delle aule e linee guida ancora troppo confuse stanno creando serie difficoltà. Il presidente della Provincia di Catanzaro contesta la linea del Governo dopo la visita del ministro dell'Istruzione in Calabria: "Impossibile a queste condizioni dare una risposta concreta".