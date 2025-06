Economia e Lavoro

Vertenza lsu-lpu, la Cgil pronta alla mobilitazione

Si annuncia una nuova mobilitazione per i lavoratori ex Lsu-Lpu. La Cgil denuncia il dirottamento dei fondi, impiegati per la stabilizzazione di altre categorie di precari. Chiesta l'apertura di un tavolo di confronto ma si potrebbe presto tornare in piazza.