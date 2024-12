Politica

A rischio il sogno dell'Alta velocità in Calabria

Il neo ministro per il Sud, Tommaso Foti, ha detto che il Pnrr verrà rimodulato. Il cambio significa spostare le risorse dai progetti attualmente in ritardo su quelli che possono essere terminati entro giugno 2026, come impone l'Europa. Fra questi c'è proprio l'alta velocità che in Calabria è molto in ritardo. Ma senza il Pnrr dove trovare i 30 miliardi necessari a completare l'opera?