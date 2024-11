Politica

Amministrative, fermento nei partiti

Grandi manovre dei partiti in vista delle prossime amministrative. Il coordinatore regionale forzista, Francesco Cannizzaro, ha rivendicato per il suo partito il candidato sindaco di Reggio. Questo potrebbe aprire la strada alla Lega per guidare Lamezia Terme. Qui il centrosinistra è spaccato fra tre nomi: Lo Moro, Speranza e Piccioni