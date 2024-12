Politica

Centrale del Mercure, è scontro politico

La centrale del Mercure è al centro di uno scontro politico in Consiglio regionale. Il centrodestra ha sposato con una legge omnibus la proposta del consigliere d'opposizione Ferdinando Laghi di ridurre la potenza da 35 a 10 megawatt. Il Pd però non ci sta e ha presentato una proposta di legge per abrogare questa norma