Politica

Consiglio Regionale, nuovo stop per Redigit e Arec

Seduta di Consiglio regionale, oggi a Reggio Calabria, con la maggioranza costretta per la seconda volta a rinviare l’approvazione delle due nuove società in house per i servizi digitali e per l’energia, a causa delle assenze registrate in aula. In apertura di seduta osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Occhiuto.