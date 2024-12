Politica

Forza Italia litiga sulla Manovra, Calabria nel mirino

Approvati in commissione Bilancio alla Camera diversi emendamenti che stanziano risorse aggiuntive per la Calabria che qualcuno definisce “mancette”. A promuoverli il deputato forzista Francesco Cannizzaro che ha ottenuto fondi per la vallata del Gallico, il Roccella Jazz e l'Università di Reggio. Circostanza che ha fatto arrabbiare i suoi colleghi di partito.