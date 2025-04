Politica

"Il Pd sostenga Principe a Rende, è l'unica scelta da fare"

L'ex sindaco di Cetraro e consigliere regionale Giuseppe Aieta dagli studi di Buongiorno in Calabria, intervistato da Massimo Clausi, ha parlato a tutto tondo delle prossime elezioni comunali in Calabria soffermandosi sul suo comune e su Rende: «È impensabile che a Rende il Partito Democratico non sostenga Principe, non serve andare a cercare altre soluzioni». Anche per quello che riguarda Cetraro, però, lascia la porta aperta: «Ricandidarmi? Certo, è una possibilità concreta».