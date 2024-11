Politica

In Consiglio regionale una legge per l'Asp di Catanzaro

All'esame del Consiglio regionale odierno anche una proposta di legge per le aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose. Il provvedimento prevede la possibilità di nominare un commissario anche privo dei requisiti previsti per legge e riguarda in particolar modo l'Asp di Catanzaro.