La Calabria che verrà: il programma di Santelli

La presidente della Regione Calabria Santelli ha illustrato il suo programma di governo in consiglio regionale. Le parole chiave: fiducia, reputazione, sfida. Focus sulla sanità: «La pandemia ci ha fatto toccare con mano i limiti del sistema». Attenzione particolare ai fondi europei e cambio di rotta sui rifiuti. Novità per il turismo: in arrivo 55 milioni per visitatori e alberghi. La sfida del digitale: «Corruzione si combatte con trasparenza».