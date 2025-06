Politica

Il consiglio regionale si divide sulla legge contro la violenza

Ieri il Consiglio regionale è tornato a riunirsi per discutere, tra le altre cose, anche le nuove norme per il contrasto al fenomeno della violenza di genere. In aula l’esame abbinato di due proposte, una di Giunta e l’altra della consigliera Amalia Bruni, non ha portato all’unanimità come sperato.